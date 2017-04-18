İpekyolu'nda Metruk Binaları Yıkma Çalışması

Van'ın İpekyolu Belediyesi, görüntü kirliliğine neden olan bakımsız, yıkılma ve çökme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan metruk binaların yıkımına başladı.



İpekyolu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, metruk halde bulunan yapıların yıkımını gerçekleştiriyor. 2011 yılında meydana gelen depremden sonra ağır hasar alan ve sahipleri tarafından herhangi bir çalışma için girişimde bulunulmayan metruk yapıların yıkılma, çökme tehlikesi ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için yıkım çalışmalarına başlandı. Özellikle vatandaşlardan gelen şikayetler sonrası, 28 adet metruk yapı tespit edildi. Bu bağlamda yasal prosedürler hızla halledilerek, yıkım çalışmalarına devam ediliyor.



Konu ile ilgili bir açıklama yapan İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, bu tür yapıların şehrin estetik görünümüne yakışmadığını ve tehlike arz ettiğini ifade ederek, en kısa zamanda yıkım çalışmalarının bitirileceğini dile getirdi. - VAN