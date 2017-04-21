İpekyolu'na 10 Bin Fidan Dikildi

İpekyolu Belediyesi "Yeşil bir İpekyolu" projesi ile ilçeye 10 bin fidan dikti.



İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, fidan dikmenin önemine değinerek, ilçedeki okul, cami ve köylere akasya, çam ve gül ağacı diktiklerini söyledi.



Proje kapsamında 10 bin fidan diktiklerini aktaran Öztürk, "Okullarda mini hobi alanları, kırsalda model meyve bahçeleri oluşturduk. İlçemizde meyvecilik kültürünü ve ağaç sevgisini yaygınlaştırmak istiyoruz. Fevzi Geyik İlköğretim okulu başta olmak üzere diğer okul ve camilerimizde de çocuklarımızla güzel bir bahçeler kurduk. İlçemizde ağaç dikimine devam ediyoruz. Yeni projelerimizle çalışmamızı çeşitlendirip halkımıza sürprizler yapacağız." dedi.