İpekyolu Belediyesinden Ücretsiz Deneme Sınavı

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) deneme sınavının ikincisini yapıldı.



Geleceğin teminatı olan çocukların, çağın gereklerine uygun bir biçimde eğitimlerini tamamlaması ve hayata eksiksiz hazırlanabilmesi için tüm imkanlarını seferber eden İpekyolu Belediyesi, 8. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) deneme sınavının ikincisini geçekleştirdi. İpekyolu Belediyesinin "Eğitime Destek" projesi kapsamında dün 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan ücretsiz Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) deneme sınavdan 6 bin öğrenci yararlandı. - VAN