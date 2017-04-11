İpekyolu Belediyesinden 'Tiyatro Günleri' Etkinliği

VAN (İHA) – Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından 'Tiyatro Günleri' etkilikleri kapsamında 'El Deliye Biz Akıllıya Hasret' isimli oyun sergilendi.



Merkez İmam Hatip Lisesinin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kurum amirleri ile polis eş ve çocukları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı nedeniyle Çiğdem Tunç'un yönettiği tiyatro oyunu ile devam etti.



İzleyicilerden büyük alkış alan tiyatro oyunu sonrası Çiğdem Tunç ve ekibi tarafından Belediye Başkan Vekili Öztürk'e tiyatroya verdiği destekten dolayı plaket takdim edildi.



Öğrenciler için de sergilenen tiyatro oyunu sonrasında etkinliğe katılan öğrencilere karanfil dağıtılırken, polis ve eşlerine ise çeşitli hediyeler verildi. - VAN