İpekyolu Belediyesinden Spora Destek

İpekyolu Belediyesi, Spor İpekyolumuza İyi Gelecek Projesi ile 154 okula spor malzemesi dağıtacak.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanvekili Cemil Öztürk'ün talimatıyla hazırlanan Spor İpekyolumuza İyi Gelecek Projesi ile ilçedeki 154 okula spor malzemesi yardımı yapılacak.



Merkez İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda 12 Nisan'da düzenlenecek törenle hayata geçirilecek projeyle sağlıklı nesiller yetiştirmek, gençleri spora özendirmek ve genç yeteneklerin keşfedilmesi amaçlanıyor.