İpekyolu Belediyesinden Öğrencilere Karne Hediyesi

Van'ın İpekyolu Belediyesi yarıyıl tatiline giren öğrenciler için eğlence düzenledi.



Belediyenin Kültür ve Sosyal İşleri Birimi tarafından düzenlenen program Merkez İmam Hatip Lisesi tiyatro salonunda yapılacak ve bir hafta süreyle öğrencilere tiyatro, sihirbaz, akrobat ve palyaço gösterimleri yapılacak.



Etkinliklerle ilgili açıklama yapan İpekyolu Kaymakamı ve İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İpekyolu ilçesinde yer alan öğrencilerin güzel bir yarıyıl tatili geçirmesi için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.



İpekyolu Belediyesi olarak sosyal belediyeciliği önemsediklerini ifade eden Öztürk, "Bu anlamda öğrencilerimiz dopdolu bir yarıyıl tatili geçirmeleri için etkinlikler düzenledik. Programımızın içerisinde tiyatro, sihirbaz, akrobat, palyaço ve öğrencilerimiz için sürpriz hediyelerimiz var. Öğrencilerimiz tarafından programımıza yoğun ilgide var. İpekyolu Belediyesi olarak böyle kısa bir sürede böyle bir etkinlik düzenlemenin de mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.



Etkinliğe katılan öğrencilerin ise oldukça memnun oldukları gözlendi.