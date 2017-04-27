İpekyolu Belediyesinden Muhtarlara İlk Yardım Eğitimi

Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından, ilçe merkez mahallelerde görev yapan 35 muhtara 'İlk yardım eğitimi' verildi.



İpekyolu Belediyesi, personellerinden sonra ilçe merkez mahallede görev yapan 35 muhtara ilk yardım uzmanları tarafından "İlk yardım eğitimi" verildi. Bir gün süren uygulamalı eğitim Bostaniçi TOKİ Berivan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eğitimlere muhtarlar ilk yardım ile ilgili sorularına cevap bulurken, herhangi bir kaza veya yaralanma durumunda hastaya nasıl müdahale edileceği konusunda geniş bilgiye sahip oldular. - VAN