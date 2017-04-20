İpekyolu Belediyesinden İstihdama Destek

Van'ın İpekyolu Belediyesi, istihdam edeceği 140 kişiyi kurayla belirledi.



İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, istihdam edilmek üzere gerekli şartları taşıyan ve İş-Kur'a müracaat eden 657 başvuru sahibi içerisinden işe başlayacak 140 kişi için noter huzurunda kamera kaydı ile kura çekimi yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Toplum Yararına Program (TYP) dahilinde sürdürülen çalışma ile 140 kişi, 6 ay süre ile İpekyolu Belediyesinde istihdam edilecektir" denildi. - VAN