İpekyolu Belediyesi Personeline İlkyardım Eğitim

Van'ın İpekyolu Belediye personeline, "İlkyardım" eğitimi verildi.



İpekyolu Belediyesinin 40 personeline 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu kapsamında eğitim verildi. Üç gün süren uygulamalı eğitim Bostaniçi TOKİ Berivan Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün uzman sağlık personeli tarafından belediye personeline uygulamalı olarak verilen eğitim tamamlandı. Eğitime katılan personele, yapılan yazılı sınavın ardından "Temel İlkyardım Eğitimi Almış İlk Yardımcı" sertifikası verildi. - VAN