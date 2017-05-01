İpekyolu Belediyesi, Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Van merkez İpekyolu Belediyesi Başkanlığının asfalt çalışmaları Cevdet Paşa Mahallesindeki sokaklarda devam ediyor.



İpekyolu Belediyesi Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün girişimleri sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Van'ın en büyük merkez ilçesi olan İpekyolu ilçesinde asfaltlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesinde başlayan asfaltlama çalışmalarının ardından şimdide Cevdet Paşa Mahallesinde ki sokaklarda devam ediyor. Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün talimatları doğrultusunda çalışmalarına ara vermeden devam eden Fen İşleri Müdürlüğü, Cevdet Paşa Mahallesinde ki sokaklara asfalt kaplama çalışması yapıyor. Mahalle muhtarı Yılmaz Kılıç, başkan vekili Cemil Öztürk'ün mahalle muhtarlığını ziyaret edip sorunları yerinde dinlediğini ve çok kısa zamanda çözümler ürettiğini dile getirdi. Muhtar Kılıç, asfaltlama çalışmalarından dolayı mahalle sakinleri adına başkan vekiline teşekkür ettiklerini söyledi. - VAN