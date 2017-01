İpekoğlu: "10 Kişi Kalmamız Sıkıntıya Girmemize Neden Oldu"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Mersin İdmanyurdu maçı sonrası yaptığı açıklamada, "10 kişi kalmamız sıkıntıya girmemize neden oldu" dedi.



TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, sahasında Mersin İdmanyurdu ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "Derbi niteliği taşıyan maçı kazanmak düşüncesi içerisindeydik, ancak maça kötü başladık. Özellikle merkez savunmadaki hatalarımızdan dolayı birkaç defa Mersin İdmanyurdu'na gol pozisyonları verdik. Bizim takımızın da girmiş olduğu gol pozisyonları vardı. Maçın ikinci yarısında 10 kişi kalmamız, biraz sıkıntıya girmemize neden oldu. Özellikle mücadele anlamında futbolcularımı tebrik ediyorum. 10 kişi kaldıktan sonraki dakikalarda bile 3-4 defa gol pozisyonlarına girdik ama değerlendiremedik şu anda yapacak bir şey yok. Alt yapımızdan 5 tane futbolcuyu kadromuza dahil ettik. Umuyoruz ve diliyoruz ki bu hafta transfer yasağının kaldırılması ve anlaşmış olduğumuz futbolcuların da aramıza katılması beklentisi içerisindeyiz. Hedeflerimiz de varsa bir an önce transferlerin yapılması gerekir, çünkü her kaybettiğimiz puan takımımızı hedefimizden uzaklaştırmaya başlayacaktır. Tabi ki federasyona yatırılması gereken bir para miktarı var. Edindiğimiz bilgilere göre de bu paranın birkaç gün içerisinde yatırılacağı. Nduka ile her konuda anlaşıldı. Pazartesi akşam Adana'ya gelmesini bekliyoruz. Nduka geldikten sonra da bir sözleşme yapılacaktır. Eğer transfer yasağını kaldıramazsak, transfer yapamazsak her geçen hafta çok ciddi sıkıntılar yaşarız" şeklide konuştu. - ADANA