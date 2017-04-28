İpekçi Merhum

Oyunun Adı



İPEKÇİ MERHUM



VODVİL (2 PERDE) – 2 SAAT 15 DAKİKA



"ÜCRETSİZDİR"



Sahneleyen



KARAHİSAR GENÇLİK MERKEZİ'nin destekleriyle



RENKLİ İMGELER SAATİ UYGULAMA SAHNESİ DERNEĞİ



Yazar



İBN-ÜR REFİK AHMET NURİ SEKİZİNCİ



Yöneten



SEYHUN SERTAN – ONUR YALÇIN



Reji Asistanı



FULYA COŞGUN



OYUNCULAR



Onur Yalçın - Fulya Coşgun - Seyhun Sertan - Zehra Bağdır - Selin Demir - Cansu Ünlü - Şerife Nur Karakoç - Elif Öztürk - Yusuf Bayın - Orhan Bayrakçeken - Osman Ekinci - Gizem Elibol - Faruk Kılınç - Mehmet Çolak - Ali Yılmaz - Didem Bayrakçeken ve Şadi Yücekaş



OYUN HAKKINDA



Meşhur İpek Tüccarı Yakup Efendi vefat etmiş, karısı Rana ise genç ve sevgi dolu Pertev ile evlenmiştir. Rana ile Pertev mutlu bir şekilde yaşarken bir gün Pertev'in eski dostu çapkın bir gazeteci olan Hayrettin'in çıkagelmesi ile işler karışır. Bulundukları konağın üst katına taşınan komşuları Üftade ve Vehbi'nin bilinmeyen geçmişleri ise işleri daha da karıştırır. Eh bir de miras paylaşımı işin içine girince işler iyice içinden çıkılmaz bir hale gelir.



İbn-ür Refik Ahmet Nuri Sekizinci (1874-1935)



Meşrutiyet dönemi oyun yazarı, tiyatro oyuncusu ve aynı zamanda spor adamıdır. Üsküdar Savcısı Mehmet Refik Bey'in oğlu olan Ahmet Nuri, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği ve Karantina Dairesi'nde çalıştı. Bu idare Lozan Anlaşması'yla dağılınca muhasebe dairesinden emekli oldu. 1915'te İstanbul Şehir Tiyatrosu (Darülbedayi) Yönetim Kurulu'na üye seçildi. Burada 10 yıl kadar görevde kaldı. 1918-1919 yılları arası Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığını yaptı. 1923'te Mahmut Yesari ve Reşat Nuri Güntekin ile "Kelebek" adlı haftalık mizah dergisini çıkarttı. 1932'de Ankara Halkevi Tiyatrosu'nda rejisör olarak çalışmaya başladı. Burada rejisör olarak devam ederken 1935'te vefat etti. İbn-ür Refik Ahmet Nuri Sekizinci; Meşrutiyet sonrası tiyatro yazarlarının öncülerindendir. Hem güldürü, hem ibret verici tiyatroyu yurdumuza yerleştiren, halkın gülme ihtiyacını ön plana alan, yazarlıkla oyunculuğu birleştiren bir sanatçıdır. Elliyi aşkın dram, adapte vodvilleri ve komedileri vardır.



Detaylar :



İl : Afyonkarahisar



İlce : MERKEZ



Mekan : Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Konferans Salonu



Mekan Adresi : Orhangazi Mahallesi, Cahar Dudayev Cd. No: 73, 03030 Merkez/Afyonkarahisar



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00



Kategori : İpekçi Merhum



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır