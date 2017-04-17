İpek Soylu'dan Kariyer Rekoru
Lale Cup ITF Kadınlar Tenis Turnuvası'nda zafere ulaşan İpek Soylu, çiftler dünya sıralamasında 63. basamağa çıkarak kariyer rekorunu kırdı.
Lale Cup ITF Kadınlar Tenis Turnuvası'nda zafere ulaşan İpek Soylu, çiftler dünya sıralamasında 63. basamağa çıkarak kariyer rekorunu kırdı.
Kaynak: Dunya.com
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