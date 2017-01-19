İpek, Düğününde Takılan Altınları Gülen'e Götürdü"

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Karşıyaka eyaleti"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede ifadelerine yer verilen "Yeğen" kod adlı gizli tanık, örgütün üst yöneticilerinden eski Koza-İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın İpek'in düğününde takılan altınları örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e götürdüğünü öne sürdü.



İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'ın hazırladığı iddianamede, ifadelerine yer verilen "Yeğen" kod adlı gizli tanık, örgüt mensuplarının Gülen'e hangi koşullarla bağlı olduklarına ilişkin bilgi verdi.



15 Temmuz darbe girişimin ardından yurt dışına kaçan İpek'in "Gülen'in bir tebessu¨mu¨ için bu¨tu¨n mal varlığımı bağışlarım" sözünü anımsatan "Yeğen" kod adlı gizli tanık, firari örgüt yöneticisinin 2005'te Bergama'daki altın madenini yabancılardan satın almasının ardından örgütün ilçeye olan ilgisinin arttığını belirterek, altın madenine karşı olan vatandaşların da baskıyla sindirildiğini söyledi.



"Yeğen"in, örgütün "Bergama ilçe imamı" olarak anılan N.P'nin İpek ile ilgili olarak, "Hizmet hareketimiz maddi sıkıntıya girdiği dönemde yeni evlenen Akın İpek'in du¨ğu¨nünde kendisine takılan altınları hocamıza götu¨ru¨p, 'Alın hocam bunu hizmetimizde sıkıntı içerisinde olan yerlerde kullanın.' dediğini, hocamızın da 'altınları alarak İpek'e 'Allah da sana dağlardan altınlar nasip etsin.' diyerek dua ettiğini anlattı." şeklinde söylediği sözleri de iddianamede yer buldu.



- "Dershanelerin 2 yıllık masrafını karşılarım"



İpek'in örgüte bağlılığını göstermek için Bergama'da beş yıldızlı otel ayarında bir öğrenci yurdu yaptırdığını aktaran "Yeğen", FETÖ'nün üst yöneticilerinin gizli sohbet ve toplantılarının burada yapıldığını ifade etti.



Gizli tanık, dershanelerin kapatılmasının gündeme gelmesinin ardından Gülen'in "Kapatılan dershaneler için 10 yıl yetecek maddi destek sağlanması gerekiyor" şeklindeki sözlerine karşılık İpek'in "Hocam Tu¨rkiye'de kapatılacak dershanelerin 2 yıl boyunca tu¨m masraflarını karşılarım." dediğini duyduğunu aktardı.



Operasyon ve iddianame



İzmir'de FETÖ/PDY'nin sözde "Karşıyaka eyaleti"ne yönelik soruşturma kapsamında 27 Mayıs 2016'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, örgütün "okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu" olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gülen'in de aralarında bulunduğu 14 zanlı tutuklanmıştı.



İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz, tutuklu 14 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, yeğen Gülen hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla 22,5 yıla kadar, diğer sanıklar hakkında ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.