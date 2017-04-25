Iotxtr #40 -- "Iot ve Derin Öğrenme" (Ankara)
Derin öğrenme; makinelerin insan algısına yakın doğrulukta görmesini, duymasını ve veri analizi yapmasını mümkün kılan bir yapay zeka yaklaşımıdır.
Derin öğrenme; makinelerin insan algısına yakın doğrulukta görmesini, duymasını ve veri analizi yapmasını mümkün kılan bir yapay zeka yaklaşımıdır. Son 5 yıl içinde hızlı bir şekilde gelişmiş ve günlük hayatımızdaki birçok alana girmiştir. Derin öğrenme özellikle akıllı görüntü analizi, otonom araç, robotik, büyük veri analizi gibi alanlarda yapay zeka kullanımını kolaylaştırmıştır. Bu sunumda IoT platformları için derin öğrenme kullanan uygulamaların nasıl geliştirileceği uçtan uca çözüm mantığıyla anlatılacaktır.
Etkinlik programı:
14: 30 - 15: 00 Tanışma-Kaynaşma
15: 00 - 15: 05 IoTxTR Tanıtımı, Sibel Eşder @ IoTxTR
15: 05 - 16: 00 "IoT ve Derin Öğrenme", Ferhat Kurt, Founder @ Open Zeka Bilgi Teknolojileri
16: 00 - 16: 15 Soru & Cevap
Konuşmacı: Ferhat Kurt, Founder @ Open Zeka Bilgi Teknolojileri
Otonom ve akıllı sistemlerde derin öğrenme algoritmaları kullanan donanım ve yazılım çözümleri geliştiren Open Zeka firmasının kurucusu ve yöneticisidir. Open Zeka firması NVIDIA Embedded Türkiye Partneri olması yanısıra NVIDIA Inception Programına dahil edilen ilk Türk firmasıdır. Ferhat Kurt derin öğrenme konusunda son bir yıl içerisinde 35'i aşkın eğitim ve konferans konuşmacı olarak yer almıştır. Derin öğrenme alanında NVIDIA Sertifikası vermeye yetkilidir.
Nesnelerin Interneti Topluluğu: linkd.in/1IFrP90, @IoTxTR
IoTxTR#40 etkinlik destekçimiz:
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Altindağ
Mekan : TTGV - Kıvılcım
Mekan Adresi : Cyberpark Cyberplaza B Blok, Kat: 5
Başlangıç Saati : 26.04.2017 14: 30: 00
Bitiş Saati : 26.04.2017 16: 30: 00
Kategori : IoTxTR #40 -- "IoT ve Derin Öğrenme" (Ankara)
Tür : Toplantı
Ücretlimi? : Hayır