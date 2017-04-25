Derin öğrenme; makinelerin insan algısına yakın doğrulukta görmesini, duymasını ve veri analizi yapmasını mümkün kılan bir yapay zeka yaklaşımıdır. Son 5 yıl içinde hızlı bir şekilde gelişmiş ve günlük hayatımızdaki birçok alana girmiştir. Derin öğrenme özellikle akıllı görüntü analizi, otonom araç, robotik, büyük veri analizi gibi alanlarda yapay zeka kullanımını kolaylaştırmıştır. Bu sunumda IoT platformları için derin öğrenme kullanan uygulamaların nasıl geliştirileceği uçtan uca çözüm mantığıyla anlatılacaktır.



Etkinlik programı:



14: 30 - 15: 00 Tanışma-Kaynaşma



15: 00 - 15: 05 IoTxTR Tanıtımı, Sibel Eşder @ IoTxTR



15: 05 - 16: 00 "IoT ve Derin Öğrenme", Ferhat Kurt, Founder @ Open Zeka Bilgi Teknolojileri



16: 00 - 16: 15 Soru & Cevap



Konuşmacı: Ferhat Kurt, Founder @ Open Zeka Bilgi Teknolojileri



Otonom ve akıllı sistemlerde derin öğrenme algoritmaları kullanan donanım ve yazılım çözümleri geliştiren Open Zeka firmasının kurucusu ve yöneticisidir. Open Zeka firması NVIDIA Embedded Türkiye Partneri olması yanısıra NVIDIA Inception Programına dahil edilen ilk Türk firmasıdır. Ferhat Kurt derin öğrenme konusunda son bir yıl içerisinde 35'i aşkın eğitim ve konferans konuşmacı olarak yer almıştır. Derin öğrenme alanında NVIDIA Sertifikası vermeye yetkilidir.



Nesnelerin Interneti Topluluğu: linkd.in/1IFrP90, @IoTxTR



IoTxTR#40 etkinlik destekçimiz:







Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Altindağ



Mekan : TTGV - Kıvılcım



Mekan Adresi : Cyberpark Cyberplaza B Blok, Kat: 5



Başlangıç Saati : 26.04.2017 14: 30: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 16: 30: 00



Kategori : IoTxTR #40 -- "IoT ve Derin Öğrenme" (Ankara)



Tür : Toplantı



Ücretlimi? : Hayır