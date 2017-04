Internet Of Things Hackathon'u katılımcılarıcıların Başakşehir'e özel belirli bir konuda (vatandaşa yönelik çözümler, hizmet, akıllı uygulamalar, v.b.) belirli bir süre ve program dahilinde ürün/



Konu Belirleme



Ekip Oluşturma



Fikir Oluşturma



Projelendirme



Sunum Hazırlanması



Sunum



aşamalarından geçerek 2 gün süresince projelendirdikleri ürünü sunuma hazır hale getirmeleri beklenecektir. Konu ile ilgili eğitimlerinde yer alacağı program süresince konusunda uzman mentorlar katılımcılara yol gösterecek ve çıkan ürünler jüri tarafından değerlendirilecektir.



Tarih ve Zaman: 28-29 Nisan 2017, Cuma (09: 00) – Cumartesi (18: 00)



Yer: Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi



*18 yaş üzeri herkes katılım sağlayabilir.



Program



1.Gün



– Kayıt ve Kahvaltı



– Açılış Konuşması



– Konuların Belirtilmesi, Hackathon Kurallarının ve İşleyişin Anlatılması



– Tanışma ve Ekip Oluşturma



– Internet Of Things Eğitimi



– Öğle Yemeği



– Ekiplerin Çalışmaya Başlaması



– Akşam yemeği



2.Gün



– Kahvaltı



– Ekip çalışmaları



– Sunum Teknikleri Eğitimi



– Öğle Yemeği



– Sunumların hazırlanması



– Jüri Değerlendirmesi



– Ödül Töreni ve Kapanış



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Başakşehir



Mekan : Başakşehir Living Lab



Mekan Adresi : Başak Mahallesi, 5.Etap, 2.Kısım, Abdülhamithan Caddesi, No: 5



Başlangıç Saati : 28.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00



Kategori : IOT Uygulamaları ile Akıllı Şehirler Hackathonu



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır