IoT Line Fair '17

Türkiye'nin ilk Internet of Things & Akıllı Ürünler Fuarı, 3. senesinde yeniden sizlerle!













INTERNET OF THINGS







Internet of Things, kısaca IoT, Türkçesiyle de "nesnelerin interneti"; nesnelerin internet üzerinde veri alışverişi yapabilmesi ve bu sayede internete bağlı olan diğer tüm cihazlarla iletişim kurarak nesneler ekosistemi içerisinde yaşabilmesini vadediyor. Yapılan araştırmalar IoT uygulamalarının yani internet nesnelerinin 2020 yılı itibariyle 200 milyar cihaza kadar çıkacağını ve bu kapsamda yıllık 7 trilyon dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşılacağını öngörüyor. Bu sayılara bakarak, 2020 yılında kişi başına ortalama 26 akıllı nesnenin düşeceği söylenebilir.



Şuanda yükselmekte olan IoT trendi ile birlikte, teknoloji devleri ve girişimler internet nesneleri tasarlamanın ve üretmenin peşindeler. Sosyal mecralarda her geçen gün yeni bir akıllı ürüne denk geliyoruz ve bu trendin büyük bir hızla ürettiği ürünleri ve çözümleri görüyoruz; hayalimizdeki akıllı ürünler belki 2020'den daha da yakın.



IOT LINE FAIR NEDİR?





30 Nisan 2017 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan IoT Line Fair '17'de IoT teknolojileri üzerine konferanslar ve sunumlar yer alacak. Ayrıca kurulacak fuar alanında IoT alanında çalışan startuplar, firmalar ve makerlar projelerini sergileyecek. Fuarda öğrenci/şirket/maker üçgenini kurarak hem internet of things projeleri üreten herkes birbirleriyle tanışma şansı yakalayacak, hem katılımcılar bu projeleri detaylı bir şekilde tanıma ve inceleme fırsatı bulacaklar, hem de konferans ve sunumlarla birlikte IoT teknolojisi konusunda yeni bilgiler edinecekler!



Etkinliğimizle alakalı tüm detaylar websitemizde -> http://www.iotlinefair.com/































Akıllı ürünleri ve IoT çözümlerini merak mı ediyorsunuz? Etkinliğimize katılımcı olarak katılın, tüm konferanslarda yer alın, sergilenen IoT ürünlerini inceleyin ve IoT ve akıllı ürün geliştiricileri ile tanışın. Bizce sizin için bundan daha iyi bir fırsat yok!























Detaylar :İl : İstanbulİlce : ŞişliMekan : Istanbul Technical UniversityMekan Adresi : Süleyman Demirel Kültür Merkezi Başlangıç Saati : 30.04.2017 10: 00: 00Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 30: 00Kategori : IoT Line Fair '17Tür : FestivalÜcretlimi? : Hayır