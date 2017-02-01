İos'un 32-bit Desteği Bitiyor Mu?

iOS 10.3 beta'da Apple tarafından gösterilen bir uyarı, 32-bit uygulamaların iOS'un gelecekteki sürümlerinde çalışmayacağını doğruladı.



iOS 10'un ilk betası ortaya çıktığında, işletim sisteminin 32-bit uygulamaları çalıştırırken "sistem performansının etkilenebileceğine" dair bir uyarı gösteriliyordu ve uygulamayı güncellemeniz tavsiye ediliyordu. iOS 10.3 beta'nın gösterdiği yeni uyarı ise 32-bit uygulamalara yakında tamamen elveda diyeceğimizi gösteriyor.



iOS'ta kullandığınız uygulamaların muhtemelen hepsi 64-bit olduğundan, endişelenecek bir durum yok. Dolayısıyla böyle bir uyarıya hiç rastlamadıysanız, bu gayet normal.



Uyarı mesajında bahsedilen "gelecekteki sürümlerin" iOS 10.4 değil, iOS 11 ve sonrası olması muhtemel. Piyasadaki 32-bit mimariyi destekleyen Apple cihazlarının iPhone 5, 5C, dördüncü nesil iPad'den ibaret olduklarını düşündüğümüzde, bir sonraki büyük iOS güncellemesinde bu cihazların dışarıda kalması da muhtemel.