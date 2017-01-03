İos 10.3'te Bu Yenilikler Var!

Apple'ın Ocak ayı için hazırladığı iOS 10.3 beta güncellemesi, yeni iPhone ve iPad özelliklerini ortaya çıkardı. Twitter'daki Sonny Dickson'a göre bir sonraki iOS güncellemesinin en önemli yeniliklerinden bir tanesi "Theatre mode" adlı işlev olacak.



Dickson, yeni işlevin detaylarından bahsetmese de, Control Center'daki simgesinin patlamış mısır şeklinde olacağını söylüyor. Buradan işlevin video izlemeye yönelik bir "koyu renk modu" veya filmlerde telefonu susturmaya yönelik bir yol olacağını tahmin edebiliyoruz.



iOS 10.3 beta'nın yayınlanacağı tarihin 10 Ocak olacağı, yeni iOS 10.2'nin final sürümüyle aynı günde yayınlanacağı söyleniyor. Bu tarihler şaşırtıcı değil çünkü iOS 9.3 beta da geçen sene Ocak'ta çıkmış ve Night Shift modunu sonraki betalarda bizlere tanıtmıştı. Bir başka umut ise iOS 10.3'ün final sürümünün Mart veya Nisan'da yeni bir iPad ile gelebilecek olması. Aynı iOS 9.3 güncellemesinin iPad Pro 9.7 ile gelmiş olması gibi.