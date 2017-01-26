İos 10.3, Apfs'yi Etkinleştirdi!

Apple, iOS 10.3 beta ile birlikte yeni dosya sistemi APFS'yi test etmeye başladı. Böylece firma, HFS+ dosya sisteminden APFS'ye geçiş işlemlerini başlatmış oldu.



iOS 10.3'e yükselten Apple cihazlarının dosya sistemi, otomatik olarak APFS (Apple File System) dosya sistemine dönüştürülüyor. Ancak cihazların dosya sistemiyle olan etkileşimine kısıtlama getiriliyor - buradan Apple'ın geçiş işlemlerini kontrol altında tutmak istediği anlaşılıyor. Apple'ın değişiklik listesinde APFS ile ilgili açıklaması ise şöyle:



"iOS cihazınız, iOS 10.3'e yükselttiğinizde dosya sistemini APFS'ye güncelleyecektir. Bu dönüştürme var olan verileri korur. Ancak her yazılım güncellemesinde olduğu gibi, bu güncellemede de önce cihazınızı yedeklemeniz önerilir."



APFS, HFS+ dosya sisteminin sorunlarını çözmeyi amaçlıyor ve flaş/SSD sürücüleri için optimize ediliyor. APFS'nin öne çıkan özellikleri arasında klonlama, snapshot'lar, şifreleme, meta verileri için veri doğrulama var.



APFS, macOS'ta bazı kısıtlamalarla kullanılabiliyor ve halen deneysel sayılıyor.