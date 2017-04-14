Ionesco'nun Sıkıntısı
Tiyatro Kalemi ve Baykuş Tiyatro ortak yapımı, "Ionesco'nun Sıkıntısı" 14 Nisan'da Han Tiyatrosu Rüçhan Gürel Sahnesi'nde seyircisiyle buluşuyor.
Tiyatro Kalemi ve Baykuş Tiyatro ortak yapımı, "Ionesco'nun Sıkıntısı" 14 Nisan'da Han Tiyatrosu Rüçhan Gürel Sahnesi'nde seyircisiyle buluşuyor...
Kel Şarkıcı'nın oyun kişileri zamansız, mekansız, her yerde ve hiçbir yerdedirler. Puck, bu sayede kendine yeni bir uğraş bulur; bir yanı trajik, bir yanı gülünç olarak yarattığı dolambacın içinde…
Shakespeare'in "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" oyununun haşarı Puck karakteri, Ionesco'nun "Kel Şarkıcı" oyununda, yazarın bizzat kendi cümleleri olan parantez içidir artık. Bu durum hem Puck'ın eğlencesinin hem de Ionesco'nun Sıkıntısının başlangıcıdır. Çünkü;" - Burada zaman yoktur. - Ama saat? - İyi işlemez. Hep çelişmeye düşer, her zaman gösterdiğinin aksidir."
Uyarlayan/Yöneten: Çetin Ok - Kamer Yıldız Ok
Kel Şarkıcı Çeviri: Ülkü Tamer - Genco Erkal
Hareket ve Ses Tasarımı: Utku Demirkaya
Sahne ve Kostüm Tasarımı: Harika Derya Erten
Işık Tasarımı: Hakan Özipek
Müzik Tasarımı: Adnan Girgin - Atahan Gökdel
Yardımcı Yönetmen: Cemal Aşkın Alpçetin
Reji Asistanları: Beste Aksaç - Erkan Kocaman
İllüstrasyon: Carlos D. Perez
Fotoğraf: Caner Kılınç
Oyuncular: (Alfabetik Sırayla): Burak Özbaykuş, Çetin Ok, Emrah Şenışık, Ender Şeviker, Karden Kasaplar, Lale Başara, Melis Caba
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Han Tiyatrosu Ünal Gürel S.
Mekan Adresi : 1479 Sokak No: 10/B
Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Ionesco'nun Sıkıntısı
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır