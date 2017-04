Tiyatro Kalemi ve Baykuş Tiyatro ortak yapımı, "Ionesco'nun Sıkıntısı" 14 Nisan'da Han Tiyatrosu Rüçhan Gürel Sahnesi'nde seyircisiyle buluşuyor...



Kel Şarkıcı'nın oyun kişileri zamansız, mekansız, her yerde ve hiçbir yerdedirler. Puck, bu sayede kendine yeni bir uğraş bulur; bir yanı trajik, bir yanı gülünç olarak yarattığı dolambacın içinde…



Shakespeare'in "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" oyununun haşarı Puck karakteri, Ionesco'nun "Kel Şarkıcı" oyununda, yazarın bizzat kendi cümleleri olan parantez içidir artık. Bu durum hem Puck'ın eğlencesinin hem de Ionesco'nun Sıkıntısının başlangıcıdır. Çünkü;" - Burada zaman yoktur. - Ama saat? - İyi işlemez. Hep çelişmeye düşer, her zaman gösterdiğinin aksidir."



Uyarlayan/Yöneten: Çetin Ok - Kamer Yıldız Ok



Kel Şarkıcı Çeviri: Ülkü Tamer - Genco Erkal



Hareket ve Ses Tasarımı: Utku Demirkaya



Sahne ve Kostüm Tasarımı: Harika Derya Erten



Işık Tasarımı: Hakan Özipek



Müzik Tasarımı: Adnan Girgin - Atahan Gökdel



Yardımcı Yönetmen: Cemal Aşkın Alpçetin



Reji Asistanları: Beste Aksaç - Erkan Kocaman



İllüstrasyon: Carlos D. Perez



Fotoğraf: Caner Kılınç



Oyuncular: (Alfabetik Sırayla): Burak Özbaykuş, Çetin Ok, Emrah Şenışık, Ender Şeviker, Karden Kasaplar, Lale Başara, Melis Caba



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Han Tiyatrosu Ünal Gürel S.



Mekan Adresi : 1479 Sokak No: 10/B



Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Ionesco'nun Sıkıntısı



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır