Ionesco'nun Sıkıntısı

Tiyatro Kalemi ve Baykuş Tiyatro ortak yapımı, "Ionesco'nun Sıkıntısı" 14 Nisan'da Han Tiyatrosu Rüçhan Gürel Sahnesi'nde seyircisiyle buluşuyor.

Ionesco'nun Sıkıntısı

Tiyatro Kalemi ve Baykuş Tiyatro ortak yapımı, "Ionesco'nun Sıkıntısı" 14 Nisan'da Han Tiyatrosu Rüçhan Gürel Sahnesi'nde seyircisiyle buluşuyor...

Kel Şarkıcı'nın oyun kişileri zamansız, mekansız, her yerde ve hiçbir yerdedirler. Puck, bu sayede kendine yeni bir uğraş bulur; bir yanı trajik, bir yanı gülünç olarak yarattığı dolambacın içinde…  

Shakespeare'in "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" oyununun haşarı Puck karakteri, Ionesco'nun "Kel Şarkıcı" oyununda, yazarın bizzat kendi cümleleri olan parantez içidir artık. Bu durum hem Puck'ın eğlencesinin hem de Ionesco'nun Sıkıntısının başlangıcıdır. Çünkü;" - Burada zaman yoktur.   - Ama saat?   - İyi işlemez. Hep çelişmeye düşer, her zaman gösterdiğinin aksidir."

Uyarlayan/Yöneten: Çetin Ok - Kamer Yıldız Ok

Kel Şarkıcı Çeviri: Ülkü Tamer - Genco Erkal

Hareket ve Ses Tasarımı: Utku Demirkaya

Sahne ve Kostüm Tasarımı: Harika Derya Erten

Işık Tasarımı: Hakan Özipek

Müzik Tasarımı: Adnan Girgin - Atahan Gökdel

Yardımcı Yönetmen: Cemal Aşkın Alpçetin

Reji Asistanları: Beste Aksaç - Erkan Kocaman

İllüstrasyon: Carlos D. Perez

Fotoğraf: Caner Kılınç

Oyuncular: (Alfabetik Sırayla): Burak Özbaykuş, Çetin Ok, Emrah Şenışık, Ender Şeviker, Karden Kasaplar, Lale Başara, Melis Caba

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Han Tiyatrosu Ünal Gürel S.

Mekan Adresi : 1479 Sokak No: 10/B

Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Ionesco'nun Sıkıntısı

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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