Iohannis'ten Popülizm ve Yabancı Düşmanlığı Uyarısı

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, Avrupa'nın popülizm, radikalleşme, yabancı düşmanlığı ve Avrupa karşıtlığı gibi tehlikelerle mücadele etmesi ve bu tehlikelere karşı acilen adım atılması gerektiğini belirtti.



Strazburg'da devam eden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kuruluna hitap eden Iohannis, Avrupa'da son dönemde yükselen popülist politikalar, radikal söylemler, yabancı düşmanı ve Avrupa karşıtı hareketlerin hem Avrupa Birliği (AB) hem de Avrupa Konseyi değerlerini tehdit ettiğini kaydetti.



Iohannis Avrupa'nın daha çok kendi içerisinde yükselen sorunlar ve tehditlere odaklanması gerektiğini belirterek, "Avrupa dürüst olmalı. Genellikle medyayı, göçmenleri suçluyoruz. Bence bir ayna olmalıyız. Avrupa'da sorunlarımız var. Avrupa'nın popülizm, radikalleşme, yabancı düşmanlığı ve Avrupa karşıtlığı gibi tehlikelerle mücadele etmesi ve bu tehlikelere karşı acilen adım atılması gerek." diye konuştu.



Avrupalı siyasilerin gerçek sorunlara daha çok vakit ayırması ve öz eleştiri yapmasının vaktinin geldiğini dile getiren Iohannis, "Siyasi kampanyalar sırasında insanlara başka şey söylüyor sonra başka şeyler yapıyoruz. Seçmenlerin yaptıklarımızı anlamayacağını sanıyoruz. AB'nin bir çok sorunu var ve ben bunu AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde tüm liderlere söylüyorum." ifadelerini kullandı.



Avrupa'da halk ve kurumlar nezdinde güven bunalımına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Iohannis, "Bizim inşa ettiğimiz kurumlar artık çok güvenilir değil." dedi.



Bu yıl Avrupa'da birçok ülkede seçimlerin yapılacağını hatırlatan Iohannis, "Umarım aşırı sağ partiler kaybeder." değerlendirmesinde bulundu.



AB kurumlarına ve AB fikrine güvenin azalmasını popülist söylemlere ve halkın gündeminden uzak politikalara bağlayan Iohannis, konuyla ilgili 6 Nisan'da Bükreş'te "Çoğunluğun rolü ve demokratik toplumlarda muhalefet" konulu bir uluslararası toplantı düzenleneceğini belirtti.



Toplantının Avrupa Konseyi ile iş birliği içerisinde yapılacağını kaydeden Iohannis, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ın da bu katılımcılar arasında olacağını söyledi.



Terörle mücadele ve terör suçlularının engellenmesi için yeni adımlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Iohannis, "İspanya ile birlikte terör suçlarına yönelik uluslararası bir mahkemenin kurulması çalışmalarını başlattık." dedi.



Romanya'da yolsuzluk ve siyasilerin karıştığı usulsüzlüklere dair bir soruya verdiği cevapta Iohannis, "Yolsuzluk Romanya'da önemli bir sorun. Diğer ülkelerde durum çok daha farklı sanıyorum. Yolsuzlukla mücadele uzun, zorlu ve çirkin bir süreçtir. Başarılı olunca her gün yolsuzluğa bulaşanlarla ilgili son dakika haberleri manşetlere çıkıyor. Bu da tehlikeli bir durum." ifadelerini kullandı.