Ioc'den 3 Sporcuya Men

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), doping yaptıkları gerekçesiyle 3 sporcunun 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatları'nda elde ettiği madalya ve derecelerinin geri alınacağını açıkladı.



IOC'den yapılan açıklamada, 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatları'nda yarışan sporculara ait doping testlerinin pozitif çıkmasından dolayı 3 ismin söz konusu organizasyonlardan geriye dönük olarak diskalifiye edildiği bildirildi.



Özbek güreşçi Artur Taymazov, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda erkekler 96-120 kilo serbest stilde altın madalya kazanmıştı. Ukraynalı güreşçi Vasyl Fedoryshyn ise aynı organizasyonda erkekler 55-60 kilo serbest stilde gümüş madalya elde etmişti.



Rus halterci Svetlana Tzarukaeva ise 2012 Londra Olimpiyatları'nda kadınlar 63 kiloda gümüş madalyanın sahibi olmuştu.