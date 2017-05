Invest İstanbul, 20 Genç Girişimciyi İngiliz Yatırımcılarla Buluşturuyor

Invest İstanbul, bu sene sonunda Londra'da yapılacak London Demo Day'e en az 20 genç girişimciyi götürüyor.



İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi öncülüğünde kurulan Invest Istanbul, ülkemizden seçilecek 20 başarılı girişimciyi Kasım ayında İngiltere'ye götürecek. Amacı, her yıl seçilen sınırlı sayıda başarılı girişimci genci Avrupa'nın farklı şehirlerinde yatırımcılarla buluşturmak olan Invest, bu sene Londra'yı seçti.



Invest, adayları yenilikçi teknoloji ve hizmet modeline sahip girişimciler, teknoloji sahibi akademik girişimciler ve KOBİ'ler ile kadın girişimciler arasından seçiyor. Ayrıca Invest'in sitesinde yer alan bilgiye göre hanımefendilere pozitif ayrımcılık da yapılmakta.



Yapılacak başvurular arasından seçilecek 30 başarılı girişimci için hem yurt dışından, hem de Türkiye'den tecrübeli eğitmenler ve mentorlar ile bir eğitim programı düzenlenecek. Ücretsiz eğitim programı sonunda en iyi 20 start-up seçilecek ve Kasım ayında Londra'da risk sermayesi ve melek yatırımcılarla buluşturulacak. Invest Istanbul buradaki ve İngiltere'deki tüm masrafları karşılayacağını açıkladı.



Her ne kadar başvurular sonlanmış olsa da Invest'in ikinci bir başvuru süresi açacağı dedikoduları dolanıyor. İngiliz yatırımcılara giden yol Invest İstanbul'dan geçiyor.



Eğer hedefiniz buysa ve başvuru sürelerini kaçırmışsanız biraz daha sabırlı olmalısınız. Her ne kadar kesin olmasa da Invest, ikinci başvuruları almayı planlıyor olabilir.