Antalya Developer Group olarak bu buluşmamızda oyun motorları hakkında konuşacağız. İlk kısımda oyun motoru nedir, ne işe yarar, mimarisi ve yapısı nedir gibi soruların cevaplarının sahibi olacaksınız. Diğer bölümde ise en popüler oyun motorlarından biri olan Unity hakkında bir bilgi paylaşımına tanık olacaksınız.



Oyun motorları ve Unity konularında büyük bir deneyime sahip Dream Harvesters CEO su,aynı zamanda EFT Software şirketinde Project Manager olan, Sıtkı Emre Solak bizimle olacak.



SITKI EMRE SOLAK





2005 senesinde amatör olarak oyun geliştirme ile uğraşmaya başladı. O dönemde C++ üzerinden oyun motorlarını kullanarak veya kendisi yazarak çeşitli oyunlar ve projeler geliştirdi. 2009 senesinde ODTÜ Teknokent ATOM' un ilk 30 katılımcısından biri olarak seçildi. 1 sene boyunca girişimcilik ve oyun geliştirme üzerine alınan eğitimlerin yanında çeşitli projeler geliştirdi.



2010 yılında İsveç' de Serious Games konulu yüksek lisans programına başladı fakat yarım bıraktı. 2011 senesinde Antalya Teknokent' de şirket kurarak oyun geliştirme konusunda profesyonel hayatına başladı.



2011 senesinden itibaren 10' un üzerinde mobil oyun, çeşitli PC ve browser oyunları projelerinde çalıştı.



Oyun motorları, Oyun geliştirme ve tasarımı, Unity3d konularında büyük bir deneyime sahiptir.



İÇERİK:



Oyun Motorları



Unity



HASHTAGS:



#gameengines #unity #adg #gdg #antalya



ETKİNLİĞİMİZ ÜCRETSİZDİR



Etkinliğimiz ücretsiz olup katılım herkese açıktır.



Detaylar :



İl : Antalya



İlce : Muratpaşa



Mekan : Burada Seminer Var Eğitim Salonu



Mekan Adresi : Tekelioğlu Cd. No: 77, Fener, Muratpaşa/Antalya Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Introduction to Game Engines - How to get started with Unity?



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır