İntikam İçin Motosiklet Yakan Şahıs Yakalandı

Samsun'da tartıştığı kişinin intikam için motosikletini yaktığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde önceki gece saat 00.10'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 gün önce tartıştığı S.B.'nin (21) park halindeki motosikletini yaktığı iddia edilen O.D.(33), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalandı. Polisteki sorgusu tamamlanan O.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN