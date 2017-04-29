İntiharı polis önledi



SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde eşinden boşanan şahıs intihar etmek amacıyla çıktığı Çetinkaya Köprüsü'nün üstünden atlamak istedi. Şahsı son anda bir sivil polis memuru belinden yakalayarak intiharı önledi.

Samsun-Sinop karayolunda bulunan Çetinkaya Köprüsü'nün üst kemerine çıkan Ü.A'yı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ile birlikte Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna edilemeyen Ü.A., 3 gün önce eşinden boşandığını ve eşi gelmediği takdirde kendini atacağını söyledi. Şahsın kendini atma ihtimaline karşı Samsun'dan gelen polis dalgıç ekipleri Kızılırmak Nehri'nde köprünün altında önlem aldı. Samsun-Sinop karayolundan geçmekte olan araçlar yolda konvoy oluştururken, bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntü aldı. Trafik ekipleri yolu trafiğe açarken polislerde köprüde sıkı güvenlik önlemleri aldı. 2,5 saat süren ikna etme çalışmaları sonuç vermedi. Bir türlü ikna olmayan Ü.A'nın alkol istemesi üzerine bir şişe içki getirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri ekibi personeli Yusuf Güven Ay, itfaiyenin merdiveniyle içkiyi şahsa vermek için yaklaştı. Ü.A. ile ikna etmek için konuşan polis memuru şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanarak onun beline sarılarak merdivenin sepetine çekti. Şahıs yere indirilerek ambulansa alındı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.