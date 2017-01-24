İntiharı Polis Önledi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tüfekle intihar etmek isteyen şahsı polis ikna ederek intiharı önledi.



Edinilen bilgiye göre, Çetintepe Baraj inşaatı yakınlarında Mustafa K. isimli şahsın yanında bulunan av tüfeği ile intihar etmek istediği yönünde ihbar alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 112 sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.



Ekipler intihar etmek isteyen şahsı intihardan vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Şahıs yanına kimse yaklaşmaması için havaya ateş açtı. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından şahıs ikna edilerek intihardan vazgeçirildi. Şahsın silahına el konulurken, ekipler tarafından uzaklaştırıldı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN