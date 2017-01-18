İntihara Kalkışan Şahsı Polis Kurtardı

ANTALYA (İHA) – Antalya'da inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkışan şahıs, bir anlık dalgınlığından yararlanarak polis tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi, Çeltikçi yolu üzerinde bulunan Manavgat Belediyesi hastane inşaatının çatısında bir şahıs gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, 112 ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri önlem aldı.



İşsiz olduğu ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihara kalkıştığı belirlenen M.A.T. adlı atlama ihtimaline karışı yere şişme yatak serilirken, inşaatın arka kısmından dolaşan bir polis memuru, şahsın bir anlık dalgınlığından yararlanarak şahsı bulunduğu yerden çatıya çekti. Çatıdan indirilen 2 çocuk babası M.A.T., ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. - ANTALYA