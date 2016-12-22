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İntihar Süsü

İntihar Süsü

Barış Can Çelik'in yönettiği "İntihar Süsü" tiyatro oyunu, 22 Aralık'ta Akatlar Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.

İntihar Süsü

Barış Can Çelik'in yönettiği "İntihar Süsü" tiyatro oyunu, 22 Aralık'ta Akatlar Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.

-Bizler gerçek adımızı kullanmayız. Siz olsanız kullanır mıydınız?.. Karman çorman bir oyun… Kim kiminle? Hangisi kimin bardağı? Bardakların hangisinde zehir var? Asıl ölmesi gereken kişi kim? Siz, o muydunuz yoksa diğeri mi? Nasıl bir oyun bu? İşte belki de en doğru zaman bugündü. Yaptıklarından ve hayattan sıkılmış olan Filiz bugünün geleceğini dört gözle bekliyordu. Filiz her şey için hazırdı.

"Peki ya diğerleri… Çok sevdiği kocası Levent, sekreteri Ece ve EXIT firmasının samimi, zeki bir o kadar paragöz olan Hakan Bey bu güne hazır mıydı? Tek bir hata bugünün telafisini geri getirebilir miydi? Kadehler, müzikler ve dilinin ucunda hazırlanmış ve söylenmesini bekleyen birkaç son cümle… 

Sonrası için sadece ayaklarımızdan bahsettiler. Soğuk… Sevdiği kadının çok güzel bir şekilde yaşamanı sonlandırmak isteyen Levent, aslında ona bir bakıma yaşamanın ne güzel olduğunu da anlatmaya çabalarken, işleri tersine götüren bir adamla tanışırlar. Hakan Bey! Hakan bey işleri tersine döndürürken aslında herkesin hayatını bir şekilde döndürmüş ve kendisini her zaman olayların dışında bulmuştur ve zaman geçtikçe bu iş artık bir girdaba dönüşmüştür.

Oyuncu Tayfası olarak gelin bizimle birlikte bu tersine dönen her şeyi başa saralım ve mutlu bir hayat yaşayalım."

Oyuncular

Ömer Faruk Yıldırım

Kerem Büyüktaş

Sena Karaman

Burak Aydın

Zeynep Derin Şenyiğit

Yazan: Eric Chappell

Yöneten: Barış Can Çelik

Reji Asistanı: Ecem Gündoğan, Hikmet Öztek

Işık: Yunus Emre Usta

Ses: Murat Dedei

Dekor Uygulama: Coşkun Gültekin, Ali Nadir Birim

Kostüm: Beyza Birgen

Sanat Yönetmeni: Kerem Yılmaz Tür: Yetişkin Oyunu

Süre: İki perde / 120 Dakika

Kaynak: Etkinlik.io

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