İntihar İçin Çatıya Çıkan Genci İtfaiye Ekibi Vazgeçirdi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde intihara kalkışan bir genç itfaiye ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu çıktığı çatıdan indirildi.



Edinilen bilgiye göre, 690 Evler mevkisinde 17 yaşındaki Y.Ç., sevdiği kız ile aralarında anlaşmazlık çıktığı iddiasıyla inşaat halindeki bir apartmanın çatısına çıktı. Genç, çıktığı çatıdan bağırınca durumu fark eden vatandaşlar olayı polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri bölgenin güvenliğini aldı. Alaplı itfaiye personelin inşaat halindeki binanın çatısına çıkarak genci sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin iknası sonucunda Y.Ç., binadan indirilerek ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - ZONGULDAK