İntihar Etmek Üzere Olan Kadını Kurtaran İtfaiyeci

Apartmanın metrelerce yukarısından kendini aşağıya bırakmayı düşünen kadını kurtaran itfaiyeciyi büyük takdir topladı.

Apartmanın metrelerce yukarısından kendini aşağıya bırakmayı düşünen kadını kurtaran itfaiyeciyi büyük takdir topladı.

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