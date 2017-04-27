İntihar Etmek İsteyen Kadını İşte Böyle Kurtardı

Camdan atlayarak intihar etmek isteyen bir kadın için itfaiye, polis olay yerine ulaştı. Cesur bir itfaiyeci genç kadının hayatını kurtardı. Öyle bir kurtardı ki gözlerinize inanamayacaksınız...
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