İntihar Eden Yıldız Futbolcunun Evinden Çıkan Not!

Evinde intihar eden Gaziantepspor'un milli futbolcusu Frantisek Rajtoral'in ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Evde bulunan Çekçe not tercüme edilirken, çek futbolcunun borçları nedeniyle intihar ettiği tahmin ediliyor.



Evde Çekçe yazılış not bulan jandarma, yazılanları tercüme ettirdiğinde notun alacak vereceklerin yer aldığı çizelge olduğunu tespit etti.



Pantolon kemeri ile kedini astığı görülen oyuncunun, ilk tespitlerde en az 10 saat önce öldüğü tahmin ediliyor.