İntihar Eden Rajtoral'ın Cenazesi İstanbul'a Gönderildi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'un intihar eden Çek oyuncusu 31 yaşındaki Frantisek Rajtoral'in cenazesi, Gaziantep'ten uçakla İstanbul'a gönderildi.



Şahinbey İlçesi'ne bağlı Beştepe Mahallesi'ndeki evinde geçen pazar günü intihar eden Çek milli takımında da forma giyen Gaziantepspor'un savunma oyuncusu Rajtoral'ın Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki cenaze işlemleri tamamlandı. Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda bekletilen Rajtoral'ın cenazesi, cenaze hizmetleri veren şirket yetkilisi tarafından teslim alındı. Rajtoral'ın tabutu mühürlenip soğutmalı cenaze aracına konularak Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Rajtoral'ın cenazesinin tarifeli uçakla İstanbul'a gönderildi, buradan da ülkesine gönderileceği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Tabutun indirilmesi



Cenazenin alınması



Tabutun cenaze aracına konulması



Cenaze aracının hareketi



Genel ve detay görüntüler



HABER: METİN FARUK TAMER-KAMERA: AHMET ÖZER-GAZİANTEP-DHA