İntihar Eden Polisin Cenazesi Memleketine Gönderildi

Karabük'te dün akşam evinde beylik tabancası ile intihar eden polis memuru Zeki C.'nin (44) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Düzce'ye gönderildi.



Dün akşam saatlerinde Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, 23 yıllık polis memuru Zeki C., eşi ve iki çocuğunun da evde bulunduğu sırada beylik tabancasını başına dayayarak intihar etmişti. Ağır yaralı olarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis Meslek Yüksek Okulu'nda (POMEM) görevli polis memuru Zeki C.'nin, bir hafta önce de girdiği bunalım sonucu tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.



Evli ve 2 çocuk babası Zeki C.'nin cenazesi Karabük'te yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Düzce'ye gönderildi. - KARABÜK