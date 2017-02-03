İntihar Eden Kadının Organları 6 Kişiye Hayat Verdi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde önceki gün intihar girişiminde bulunan ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen 42 yaşındaki Güldeste Aykanat'ın ailesi tarafından bağışlanan organları 6 kişiye can oldu.



Çorlu'nun Şeyh Sinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda; H.A., annesi Güldeste Aykanat'tan uzun süre haber alamayınca bir doğalgaz firmasının bürosu olan işyerine gitti. Aykanat'ın kızı, işyerinin kapısının kapalı olması nedeniyle içeriye giremedi. 155'i arayarak yardım isteyen H.A.'nın yanına gelen polisler, kepenkleri açarak girdikleri işyerinde Güldeste Aykanat'ın doğalgaz borusuna kendisini astığını gördü. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Aykanat'ı Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede beyin ölümü gerçekleşen Aykanat'ın yakınları, hastane yönetimine organlarını bağışlamak istediklerini belirtti. Hastane yönetimi harekete geçmesiyle İstanbul'da irtibat kurulan hastanelerden gelen ekipler, Aykanat'ın kalbi, karaciğeri, böbrekleri ve kornealarını aldı. Yetkililer, Güldeste Aykanat'ın organlarının 6 kişiye hayat verdiğini söyledi.



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