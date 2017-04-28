İntihar Eden Gaziantepsporlu Futbolcunun Arkadaşı: Gaziantep'e Dönmek İstemiyordu

Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da forma giyen Frantisek Rajtoral, evinde intihar etmişti. Çek futbolcunun arkadaşı Jan Starka, intihardan üç gün öncesini anlattı.

Starka, "Kulübün verdiği sözleri tutmamasından ötürü şikayetçiydi. Gaziantep'e geri dönmek istemiyordu ama döneceğini söyledi. Sözleşmesini feshetmek istiyordu. Bunun için Türk avukatlar da çalışıyordu. Belki de bu hafta bu iş çözülebilirdi." ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Çek Cumhuriyeti Milli takımında da forma giyen defans oyuncusu 31 yaşındaki Rajtoral, yalnız yaşadığı evin tavanına bağladığı iple yaşamına son vermiş ve spor camiasında büyük üzüntü yaratmıştı.