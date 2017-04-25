İntihar Eden Gaziantepsporlu Futbolcunun Sevgilisi: Asla Unutmayacağım

Adli Tıp Kurumu'nun ilk bulguları "intihar"ı işaret ederken kesin ölüm nedenini belirlemek için toksikolojik inceleme de yapılacak. Rajtoral'ın ebeveynlerinin yaşlı olmaları nedeniyle Türkiye'ye gelemeyecekleri, cenazenin kulüpteki tören sonrası ülkesine gönderileceği belirtildi.

KIZ ARKADAŞI: ASLA UNUTMAYACAĞIM

Çek futbolcu Frantisek Rajtoral'ın Gaziantep'te birlikte yaşadığı kız arkadaşı Petra Hruzkova'nın kısa süre önce ülkesine döndüğü belirtildi. Petra Hruzkova, olaydan saatler sonra sosyal medya hesabından birlikte oldukları eski fotoğraflarını paylaştı, "Asla unutmayacağım." dedi.

BORÇ İDDİASI

Çek futbolcunun borçları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edildi. Rajtoral'ın evinde bulunan notta, alacak ve verecek listesi bulunduğu bildirildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da notun harcamalarına ilişkin olduğu ifade edildi.

TEDAVİ GÖRMÜŞ

Geçen yıl ağustos ayında Gaziantepspor'a transfer olan Rajtoral'ın ülkesinde "Kronik yorgunluk ve tükenmişlik sendromu" tedavisi gördüğü öğrenildi.

2008 yılında teşhis konulan hastalığın genç futbolcunun hayatını etkileyecek hatta intihara götürecek kadar ciddi olmadığı da bildirildi.

Çekya'da son dönemde birçok sporcunun da aynı hastalığa yakalandığı, tenisçi Radek Stepanek, Nicole Vaidisova ve buz hokeyci Milan Hnilickan'nın da aynı hastalıkla gündelik hayatlarını sürdürdüğü belirtildi.

'FAZLA KONUŞMAZDI'

Son 3 haftada 18 kişilik kadroya alınmasına rağmen 11'de yer bulamayan Rajtoral'ın takım arkadaşları ise hâlâ şaşkın... Takım kaptanı Elyasa Süme acı haberle yıkıldıklarını belirterek "Anormal bir durum yoktu. Neden olduğunu biz de anlamadık. Çok üzgünüz. Gerçekten şaşırdık. Ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.

Diğer futbolcular ise şunları söyledi:

Enis Ben Hatira: (3 aydır oda arkadaşı) Çok iyi bir arkadaştı. Sessiz, sadece işini düşünen bir kişiliği vardı. Problemi var mıydı bilmiyorum ama kendisiyle ilgili çok fazla konuşmazdı. Neden böyle bir şey yaptı anlayamıyorum.

'HAYAT DOLUYDU'

İlhan Parlak: Rajtoral hayat, neşe doluydu. Dün antrenman vardı ve gelmedi. Normalde çok profesyoneldi, özen gösterirdi. Tercüman arkadaş eve gitmiş ancak kapıyı açan olmamış. Sonra polis nezaretinde çilingirle kapı açıldığında Rajtoral'ı ölü bulmuşlar. Tüm takım büyük şok yaşadık. Devamlı bizi motive etmeye çalışan, herkes tarafından sevilen bir arkadaşımızdı.

(Habertürk)