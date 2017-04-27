İntihar Amacıyla Evini Yaktı, Alevler Yükselince Dışarı Kaçtı

SİVAS'ta eşinden ayrı yaşayan ve devletten aldığı yaşlılık aylığı ve çevredekilerin yardımıyla geçimini sürdüren 69 yaşındaki Baki Yıltaş, girdiği bunalım sonucu alkol aldıktan sonra kaldığı evi yakarak intihara kalkıştı. Yıltaş, alevlerin büyümesi üzerine korkup kendini dışarı atınca yanmaktan kurtuldu.



Olay saat 14.30 sıralarında Kaleardı Mahallesi 33'üncü sokakta meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan ve yaşlılık aylığı ile çevredekilerin yardımlarıyla geçindiği belirtilen 3 çocuk babası Baki Yıltaş, kaldığı eski tek katlı dükkandan bozma iki göz evde iddiaya göre alkol aldıktan sonra intihar etmek istedi. Yıltaş, yatağının altındaki kağıtları ateşe vererek yangın çıkardı. Kısa sürede alevlerin yükselmesi üzerine korkan Yıltaş son anda kendini dışarıya atarak yanmaktan kurtuldu. Komşularının ihbarı üzerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ UCUZ KURTULDU



Yanan evin karşısında bulunan 5 katlı ve 90 üniversite öğrencisinin kaldığı yurtta ise bu sırada korku dolu anlar yaşandı. Yangını gören öğrenciler pencerelere çıkarak olay anını cep telefonlarıyla görüntüledi. Bu sırada evin içinde bulunan mutfak tüpü de patladı. Patlamada etrafa saçılan parçalardan bazıları öğrenci yurdunun pencerelerinin köşelerine isabet ederek hasar verdi. Parçaların öğrencilere isabet etmemesi büyük şans olarak değerlendirildi.



'ÖLMEK İSTEDİM, BİLEREK YAKTIM'



Kalacak başka yeri olmadığını ve ölmek istediği için evini bilerek yaktığını söyleyen Yıltaş, "Yakayım da öleyim dedim. Bilerek yaktım. Allah'tan başka kimsem yoktur. Kimseden şikayetçi, davacı değilim. Öleyim de kurtulayım diye yaktım. Ateşler bana çok yaklaşınca duramadım, kendimi dışarıya attım. Her şeyim yandı" dedi.



Baki Yıltaş itfaiyenin müdahalesinin ardından evinin kullanılamaz hale geldiğini görünce gözyaşlarını tutamadı. Komşuları tarafından teselli edilmeye çalışan Yıltaş, daha sonra evinin önündeki caddeye uzanarak bir süre kalkmak istemedi. Polis ekipleri tarafından yerden kaldırılan Baki Yıltaş ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Sivas