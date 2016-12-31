İnterpol Tarafından Kırmızı Bültenle Aranan Şahsa Adli Kontrol

İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı iddia edilen Azerbaycan uyruklu bir kişi Samsun'da yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Azerbaycan polisi tarafından arandığı iddia edilen ve hakkında İnterpol tarafından kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan Azeri uyruklu Natıg H.'nin(48), dün Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanmıştı. Samsun Adliyesine sevk edilen Natıg H., savcının talimatı doğrultusunda gözaltı kararı verilip Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.



Bugün yeniden Samsun Adliyesine sevk edilen Nagıh H., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından Samsun il dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN