Interpol Silah Kaçakçılığına Savaş Açtı: 23 Ülkede Eş Zamanlı Operasyon





Avrupa terör alarmı verirken, Interpol güvenliği sağlamak için ek operasyonlar başlattı. Kıta genelinde silah alım ve satımının çok kolay olduğunu ve bunun da teröristler tarafından sıkça kullanıldığını belirten organizasyon, yasadışı silah ticaretine savaş açtı. 23 Doğu Avrupa ve Balkan ülkesinde Interpol'ün liderliğinde yapılan operasyonlarda silah kaçakçılığı yapan 149 kişi tutuklandı.



Operasyonlarda aralarında bir roketatar ile makineli tüfeklerin de bulunduğu 600 silah ve 20 bin mühimmat ele geçirildi.



6 ile 8 Nisan arasında sürdürülen 48 saatlik Trigger II operasyonunda 23 ülkeden 7 bin 840 polis memuru görev aldı.



Interpol Saraybosna Şefi Branislav Pavlovic, bu operasyonların güçlü bir birlik mesajı olduğunu söylüyor:



"Başarı sadece yapılan kontrollerin, tutuklananların sayısı veya ele geçirilen materyallerin mktarıyla ölçülmez. Farklı ülkelerde aynı zamanda ortak operasyonlar gerçekleştirmek suçlulara net bir mesaj verir. Dünyanın dört bir yanından gelen polisler organize suçlara karşı birlikte mücadele etti."



Interpol Ateşli Silahlar Program Şefi John Hageman ülkeler arası silah kaçakçılığının riskine dikkati çekiyor:



"Neredeyse ele geçirdiğimiz her silah bir başka yerden gelmeydi. Bu da demek oluyor ki bir ülke ne kadar silah denetimlerini sıkı tutsa da, diğer ülkede olanları kontrol edemez. Yani bu silahlar Avrupa çapında el değiştiriyor. Bu vatandaşlar için tehlike demek. Bazen bazı silahlar 500-1000 kilometre ötelerden geliyor."



Trigger operasyonlarının ilki 2016 yılında gerçekleştirildi. Burada amaç silah kaçakçılığına karşı güçlü bir ülkeler arası polis bağlantısı oluşturmak.



Ateşli silahlar her sene dünya genelindeki 245 bin ölümün nedeni. Bu silahların karmaşık yapılı diğer silahlara göre kullanımının daha kolay olmasının tehlikeyi artırdığı belirtiliyor.



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Tags: insan ticareti ülkede kaçakçılığına operasyon Silah sanayi savaş silah Silahlar Interpol Polis açtı: İnterpol Tutuklama zamanlı Gepost: 21 april 2017