İnterpol Daire Başkanı Çiçek: Fetö'cülerin Kaçacak Delikleri Yok

İNTERPOL Daire Başkanı Lütfi Çiçek, Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ) üyesi olan ve yurt dışına kaçan kişilerin yakalanarak gerekli cezai işlem uygulaması için başlatılan çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Kaçacak delikleri yok" dedi.



İnterpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, emniyet malulü ve gazileri ziyaret etmek için memleketi Sivas'a geldi. Kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu. İnterpol Daire Başkanlığı olarak yoğun bir çalışma temposu yürüttüklerini söyleyen Çiçek, 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz dare girişiminden sonra yoğunluğun arttığını belirterek, "Daha önceden yabancı terör savaşçılarıyla ilgili yoğunluğumuz vardı. Yaklaşık 140 ülkeden yabancı terör savaşçıları maalesef Suriye'ye savaşmak için, değişik amaçlarla gitmişlerdi. Onlarla yoğun bir mücadelemiz varken darbe sürecinden sonra yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin peşine düştük. Çok başarılı operasyonlarımız var. Dünyanın dört bir tarafından FETÖ'cüleri alıp, yakalatıp, getirip adalete teslim ediyoruz. Yakalananların sayıları her gün değişiyor. Yurt dışında oldukça yoğun sayıdalar. Hatta bir çoğu da darbenin başarısız olması ihtimaline karşı önceden uçak biletlerini alıp ülkeyi terk etmişler. Ama onların ensesindeyiz. Kaçacak delikleri yok" dedi.



'MALEZYA İMAMINI GETİRTTİK'



İnterpol Genel Sekreterliği nezdinde kırmızı bülten düzenlemek için yoğun çabalar sarf edildiği söyleyen Çiçek, "Adalet önüne getirilmeleri için tüm kurumlar, Dışişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Milli İstihbarat Teşkilatımız, emniyet teşkilatımız koordineli bir şekilde, omuz omuza mücadele ediyor. Dünyanın dört bir tarafından, çok uzak yerlerden, en son Malezya'dan Malezya imamını getirttik. Çok yoğun çalışıyoruz. İnşallah yaptıkları yanlarına kar kalmayacak" dedi.



- Sivas