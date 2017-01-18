İnternetten Ücretsiz Köpek Almak İsteyen Bir Kişi Dolandırıldı

Eskişehir'de, internet üzerinden ücretsiz köpek almak isteyen bir kişi dolandırıldı.



Edinilen bilgiye göre, Akarbaşı Mahallesi Akgül Sokak'ta ikamet eden 28 yaşındaki S.H., internette dolanırken ücretsiz sahiplenme ilanı gördü. İlanda bulunan köpeği sahiplenmek için sitede yer alan numarayı arayan S.H., köpeği sahiplenmek istedi. Telefonda aradığı kişiyle anlaşan S.H., köpeğin sigorta ve nakil işlemleri için bin 20 TL istenilmesi üzerine hemen parayı havale etti. Üzerinden bir süre geçtikten sonra köpeğin gönderilmemesi sonrasında S.H. tekrar ilan sahibini aradı. Bu sefer bin 500 TL istenilmesi üzerine S.H. dolandırıldığını anlayarak durumu polise bildirdi.



Olayla ilgili işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR