İnternetten PKK Propagandasına 1 Yıl Hapis

KAYSERİ'de, sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiası ile yargılanan Musa Ö. 1 yıl 15 gün hapis cezası alırken, ceza 3 yıl ertelendi.



Ocak ayında meydana gelen olayda 17 yaşındaki Musa Ö.'nün sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiası ile hakkına soruşturma açıldı. Gözaltına alınan şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Kayseni 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Musa Ö. katılmadı. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu sanığa 1 yıl 15 gün hapis cezası vererek, cezayı suç işlememesi durumunda 3 yıl erteledi. - Kayseri