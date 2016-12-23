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İnternetten para satıyorlar
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İnternetten para satıyorlar

Hindistan'da nakit para sıkıntısı yaşanıyor. Bu durumu bir fırsata çeviren Snapdeal isimli online satış platformu kullanıcılarına nakit satıyor.

İnternetten para satıyorlar

Hindistan'da banknotların piyasadan çekilmesiyle ülkede nakit para sıkıntısı yaşanıyor. Bu durumu bir fırsata çeviren Snapdeal isimli online satış platformu kullanıcılarına nakit satıyor.

BANKA ÖNLERİNDE BEKELEMEYE BAŞLADILAR

Hindistan'da hükümet piyasada bulunan paraların yüzde 86'sını tedavülden kaldırma kararı almıştı. Bu kararın ardan nüfusu bir milyarı geçen ülkede nakit sıkıntısı baş gösterdi. 8 Kasım tarihinde paraların tedavülden kaldırılmasıyla Hindistanlıların çoğu para çekebilmek için banka önlerinde beklemeye başladı.

Bu durumu bir iş modeline çeviren Snapdeal, Cash@Home adını verdiği yeni hizmetine başladı.

Bu hizmette kullanıcılar 2 bin Hindistan rupisine (yaklaşık 100 lira) kadar nakit para satın alabiliyor.

Özel kuryeler kullanıcıların satın aldıkları bu paraları kapıya kadar götürüyorlar.

Bu hizmetin karşılığında 1 rupi bedel (5 kuruş) talep eden şirket yoğun ilgiden memnun olduğunu açıkladı.

Nakit parayı satın alanlar ödemeyi banka havalesi ya da kredi kartıyla yapabiliyor. Hükümet bu kararı, kara para, vergi kaçırma ve sahte banknot kullanımını önlemek için aldığını açıklamıştı.

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Kredi Kartı, Hindistan, Kara Para, Hükümet