İnternetten Güvenli Alışverişin 10 Yolu

E-ticaret artık alışveriş için bir vazgeçilmez oldu. Son zamanlarda mutfak alışverişinden kıyafete pek çok alışveriş internetten yapılıyor. Şu an toplam hacmi 60 milyar TL nin üzerinde olan E-ticaret hayatımıza kolaylıklar getirdiği gibi riskler de getiriyor.

ERZEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALARI AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde TÜDER Genel Başkanı sosyal medya ve internet üzerinden yapılan alışverişlerde pek çok dolandırıcılık olduğunu ve pek çok şikayet aldıklarını belirtmişti. Konu ile ilgili son dönemlerin dikkat çeken E-ticaret sitesi incehesap.com'un İş Geliştirme Müdürü Nurettin Erzen tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktaları açıkladı.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞİN 10 YOLU

"Aslında istatistikler e-ticaretin çarşı pazara gitmekten çok daha güvenli olduğunu belirtse de yine de önlem almak önemli." diyen Erzen 10 madde halinde internetten güvenle alışveriş yapmanın yollarını belirtti.

İşte internette güvenli alışverişin 10 yolu:

1- Her şeyden önce sitenin SSL sertifikası var mı mutlaka kontrol edin. SSL, alışveriş yaparken verdiğiniz bilgilerin şifrelenmesini ve başkaları tarafından görülmesini engelleyen bir güvenlik sistemidir. SSL sertifikası olmayan siteler bilgilerinizin çalınmasına sebep olabilir. Ödeme yapacağınız sayfada tarayıcınızda internet adresinin başında HTTPS ifadesi veya yeşil bir kilit amblemi var ise SSL ile korunuyorsunuz demektir.

2- Alışveriş yapacağınız sanal mağaza telefonunu, adresini, elektronik posta adresini, ve adını tam olarak açık ve net bir şekilde veriyor mu? Mutlaka kontrol edin. Eğer alışveriş yapacağınız mağaza bilgilerini ve şirket adını açık bir biçimde vermiyorsa, bu sitenin güvenilirliğini mutlaka sorgulayın.

3- Ortak kullanılan bilgisayarlarda bankacılık işlemleri ve online alışveriş yapmayın. Özellikle internet cafe gibi yerlerde sizden önce pek çok kişinin kullandığı bir bilgisayar ile alışveriş yapmak, tahmin edeceğinizden daha tehlikeli olabilir.

4- Lisanslı bir anti-virüs güvenlik programı kullanın ve sürekli güncel tutun.

Bilgi hırsızlığı çoğunlukla bilgisayara bulaşan zararlı yazılımlar tarafından klavyeniz ile yazdığınız yazıların kaydedilmesi ile ortaya çıkar. Güncel bir antivirüs programı sizi bu yazılımlardan koruyacaktır. Aynı şekilde sanal klavye kullanarak da önlem alabilirsiniz.

5- Sanal kart oluşturarak güvenliğinizi arttırabilirsiniz. Oluşturacağınız sanal kart bilgileriniz çalınsa bile hesabınızdan işlem yapılmasını engelleyerek sizi güvende tutar.

6- Alışverişinizin toplam tutarına, KDV ve kargo bedelinin dahil olup olmadığına dikkat edin. Alışverişinizin toplam tutarını inceleyerek, ödeme sonrası ortaya çıkacak anlaşmazlıkları engelleyebilirsiniz.

7- E-ticaret sitelerinden alışveriş yaparken, sizden, kredi kartı bilgilerinizin dışında, annenizin kızlık soyadı, kiminle yaşadığınız gibi bilgiler de isteniyorsa, sahte bir dolandırıcılık sitesinde olabileceğinizi unutmamalı, işleme devam etmemelisiniz. Güvenilir olan hiçbir alışveriş sitesi sizden anne kızlık soyadı, kimlik serisi gibi özel bilgiler talep etmez. Bu durumlarda siteyi yetkili mercilere şikayet etmekten çekinmeyin.

8- Bankanıza online alışverişlerde, kredi kartınızdan 3D güvenli ödeme yöntemi kullanmak istediğinizi mutlaka belirtin. 3D sistemi, alışveriş yaparken telefonunuza gelen anlık şifre ile izniniz olmaksızın alışveriş yapılmasının önüne geçer. Sadece kötü kişileri değil aynı zamanda evin afacan çocuklarını da izniniz dışında alışveriş yapmaktan alıkoyar.

9- İnstagram, facebook gibi sosyal medya sitelerinden satış yapan kişilere, eğer SSL sertifikalı başka bir siteleri yoksa kesinlikle güvenmeyin. Bu sitelerden yapılan satışlar genelde vergi ve kayıt dışı yapılan satışlardır. Yapılan satışın vergi kaydı olmaması oluşacak aksi bir durumda yetkili mercilerin sizi korumasını ve savunmasını zorlaştıracaktır. Aynı zamanda oluşan vergi kaybı yine vatandaş olarak size yansıyacaktır.

10- Özellikle yurtdışından yapılan teknoloji alışverişlerinde pek çok dolandırıcılık vakası olduğunu unutmayın. Çin üzerinden bireysel yapılacak alışverişlerde çok iyi araştırma yapın ve mutlaka sanal kart kullanın.

Ne yazık ki ülkemizde teknoloji fiyatları yüksek olduğundan insanlar yurtdışından alışverişe yönelebiliyor. Ancak henüz uluslararası alışverişi denetleyen bir kurum bulunmuyor. Dolayısı ile Çin'den aldığınız ürünle ilgili şikayeti Çin'e giderek mahkemeye bildirmeniz gerekiyor, bu da dolandırıcılığın engellenmesini zorlaştırıyor.