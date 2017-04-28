İnternetten Eski Kıyafetlerini Satan Genç Kızı Kandırıp Tecavüz Etti

DENİZLİ'de, ikinci el ürün satışı yapılan bir internet sitesinden satışa çıkardığı kıyafetleri satın alma bahanesiyle kandırdığı üniversite öğrencisi 24 yaşındaki B.D. adlı genç kızı, tabancayla tehdit ederek götürdüğü ormanlık alanda tecavüz ettiği ileri sürülen 26 yaşındaki Soner E. polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.



Bir cam fabrikasında işçi olan Soner E., internetteki ikinci el ürün satışı yapılan bir sitede eski kıyfatlerini satışa çıkaran Pamukkale Üniversitesi son sınıf öğrencisi B.D. ile irtibata geçti. Soner E. kıyafetleri ablası için satın alacağını belirtip, genç kızla Atatürk Caddesi'nde, dün saat 13.00 sıralarında buluştu. İddiaya göre, ablasının evde olduğu ve kıyafetleri satın alacağını söyleyerek genç kızı kandırıp, otomobile bindiren Soner E., yolda tabancasını çıkartıp tehdit ederek, Karakurt Mahallesi'ndeki Gökpınar Baraj Göleti arkasındaki ormanlık alana götürdü. Burada genç kızın başına tabanca dayayan Soner E., tecavüz etti. B.D., bir süre direndiği Soner E.'nin yüzü ve kollarını tırnaklarıyla yaraladı, ancak kurtulmaya başaramadı. Soner E., tecavüz ettiği genç kızı daha sonra Dokuzkavaklar Mahallesi'nde otomobilden indirdi. Genç kız, polis merkezine giderek, şikayetçi oldu.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Bürosu ekipleri, şüpheli Soner E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüphelinin yakalanması için bölgedeki MOBESE ve işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda Soner E., kısa sürede yakalandı. Soner E.'nin üzerindeki aramada ele geçirilen ve olayda kullandığı belirlenen tabancanın ise kurusıkı olduğu ortaya çıktı. Yüzündeki ve kollarındaki tırnak izleri dikkat çeken Soner E., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - Denizli