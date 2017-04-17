İnternetten Alışveriş 'Özelleşiyor'

İzmir Ekonomili gençler, tasarımcıları e-ticaretle dünyaya taşıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) mezunu Esra Sarıhan ile Melis Sarıhan kardeşler tarafından kurulan baskasındarama.com adlı e-ticaret sitesinde kendi tasarımlarının yanı sıra Türk tasarımcıların ürünlerine de yer veriliyor.



"İnternetten ucuz alışveriş" düşüncesinin yerine girişimleriyle "internetten özel alışveriş" anlayışını geliştirdiklerini aktaran İEÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu Esra Sarıhan, şirketleri bünyesinde elektronikten, anne/bebek ürünlerine, mutfak aletlerinden ev dekorasyonu ve aksesuar ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesini sunduklarını söyledi. Ürünleri ve tasarımları ait oldukları segmentte kalite, tasarım ve teknoloji bakımından öne çıkmasına özen gösterdiklerini belirten Sarıhan, "Yaygın olan internetten ucuz alışveriş düşüncesinin tersine 'internetten exclusive/özel alışveriş' mantığıyla inovatif bir düşünceyle yola çıktık. Bu nedenle Londra'dan, Almanya'dan ve dünyanın birçok yerinden hem tasarımcıların ürünleriyle çalışıyoruz hem de kendi tasarımlarımızı ve Türk tasarımcıların ürünlerini bu ülkelere aktarıyoruz. Online satışın yanı sıra yurt içi ve yurt dışında konsept mağazalara ürünleri gönderiyoruz" dedi.



"Başarılı 20 kadın girişimden birisiyiz"



İEÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu Melis Sarıhan da, kendilerinin de LesNouveau adıyla tasarım porselen tabak ve fincan markası oluşturduklarını kaydederek, "Her yıl İstanbul'da 60'ın üzerinde ülkeden startup firmaların katılımı ile gerçekleşen önemli bir etkinlik düzenleniyor. Startup İstanbul 2016'da 63 ülke arasından başarılı 20 kadın girişimciden biri olduk" diye konuştu. - İZMİR