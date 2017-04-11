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İnternette Toplu Kullanıma Yeni Düzenleme

BTK, internet toplu kullanım sağlayıcıları yükümlülüklerine ilişkin yönetmeliği yeniledi.

İnternette Toplu Kullanıma Yeni Düzenleme

BTK, internet toplu kullanım sağlayıcıları yükümlülüklerine ilişkin yönetmeliği yeniledi

Kaynak: Dunya.com

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