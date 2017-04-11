İnternette Toplu Kullanıma Yeni Düzenleme
BTK, internet toplu kullanım sağlayıcıları yükümlülüklerine ilişkin yönetmeliği yeniledi.
BTK, internet toplu kullanım sağlayıcıları yükümlülüklerine ilişkin yönetmeliği yeniledi
Kaynak: Dunya.com
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